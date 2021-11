Transgène : des résultats prometteurs pour le TG4050

(Boursier.com) — Transgène bondit de 6,6% à 2,75 euros en fin de matinée, porté par l'annonce des premiers résultats positifs des essais de Phase I de TG4050, un vaccin thérapeutique individualisé innovant contre le cancer. Les premières données positives ont été obtenues chez les six premiers patients traités avec TG4050. Elles démontrent le potentiel important de cette immunothérapie individualisée contre le cancer de l'ovaire et le cancer de la tête et du cou.

Oddo BHF parle de premiers résultats prometteurs. Suite à ces résultats, Transgène poursuit ses développements avec l'objectif de recruter 13 patientes dans le cancer des ovaires et 30 patients sur la seconde indication, le cancer de la tête et du cou HPV... Il reste de nombreux catalyseurs cliniques à venir pour le début d'année prochaine avec les résultats de TG6002, de BT-001 de la plateforme invir.IO, suivi des résultats complémentaires pour TG4050. De quoi permettre au broker de réitérer sa recommandation 'surperformance' avec un objectif de 4,40 euros.