Transgene : des données préliminaires positives des essais cliniques de Phase I de TG4050 bientôt présentées

(Boursier.com) — Transgene annonce qu'un abstract portant sur des données préliminaires des deux essais de Phase I de TG4050, son vaccin néoantigénique individualisé contre le cancer, a été sélectionné pour une présentation de poster lors de la conférence annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO). La conférence se tiendra virtuellement et en présentiel à Chicago (États-Unis) du 3 au 7 juin 2022.

L'abstract fournit des données cliniques et d'immunogénicité positives de TG4050 obtenues dans les deux essais de Phase I en cours chez des patients atteints de cancer de l'ovaire et de cancer de la tête et du cou HPV-négatifs (NCT03839524 et NCT04183166). Les données détaillées seront présentées lors d'une session de présentation de posters le 5 juin 2022, à la conférence de l'ASCO.