Transgene : de la visibilité financière jusqu'en début 2024

(Boursier.com) — Au cours du 1er trimestre 2023, les revenus des accords de collaboration et de licence de Transgene sont principalement issus de l'accord de collaboration avec AstraZeneca. Les financements publics de dépenses de recherche correspondent principalement au quart du montant du crédit d'impôt recherche attendu pour 2023, soit 1,5 million d'euros au 1er trimestre 2023 (1,7 ME pour la même période en 2022).

Les produits opérationnels ressortent ainsi à 1,6 ME (2,2 ME un an plus tôt).

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les autres actifs financiers représentent 17 ME au 31 mars 2023 (26,8 ME au 31 décembre 2022). Au 1er trimestre 2023, la consommation de trésorerie de Transgene s'est élevée à 9,8 ME (2,8 ME pour la même période en 2022). Au 1er trimestre 2022, la consommation de trésorerie incluait un paiement de 8 M$ versés par AstraZeneca suite à l'exercice d'une option de licence pour un virus oncolytique développé par Transgene.

Transgene détient des titres de participations de Tasly BioPharmaceuticals évalués à 14,3 ME à fin décembre 2022. La société prévoit de céder sa participation dans Tasly BioPharmaceuticals mi-2023.

Transgene confirme une visibilité financière jusqu'en début 2024.