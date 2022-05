Transgene : consommation de trésorerie limitée au premier trimestre

(Boursier.com) — Au cours du premier trimestre 2022, les revenus des accords de collaboration et de licence de Transgene se sont élevés à 2,2 ME contre 2,4 ME un an plus tôt, ils sont principalement issus de l'accord de collaboration avec AstraZeneca. Au 31 mars 2022, les financements publics de dépenses de recherche correspondent principalement au quart du montant du crédit d'impôt recherche attendu pour 2022 (1,7 million d'euros au premier trimestre 2022, contre 1,5 million d'euros pour la même période en 2021).

Transgene estime que tous ses produits précliniques et cliniques ont progressé sur le trimestre conformément aux attentes et confirme que toutes ses immunothérapies actuellement évaluées dans des essais cliniques fourniront des données d'ici la fin de l'année. Au sujet du vaccin individualisé contre le cancer TG4050, un poster sur les progrès des deux essais cliniques de Phase I a par exemple été accepté pour une présentation au prochain congrès annuel de l'ASCO (American Society of Clinical Oncology) qui aura lieu à Chicago (États-Unis) du 3 au 7 juin 2022. Plus d'informations seront communiquées le 27 mai 2022, suite à la publication des abstracts par le congrès.

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les autres actifs financiers représentaient 46,8 millions d'euros au 31 mars 2022, contre 49,6 millions d'euros au 31 décembre 2021. Au premier trimestre 2022, la consommation de trésorerie de Transgene s'est élevée à 2,8 millions d'euros, contre 7,2 millions d'euros pour la même période en 2021. Cette diminution est notamment liée à l'encaissement, en janvier 2022, du paiement de 8 millions de dollars versés par AstraZeneca suite à l'exercice d'une première option de licence en décembre 2021 pour un virus oncolytique développé par Transgene.

Transgene estime toujours disposer d'une visibilité financière jusqu'à fin 2023.