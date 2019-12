Transgene : carnage boursier

(Boursier.com) — Comme souvent, l'annonce de l'échec d'une étude au sein de l'univers 'biotechs' fait de gros dégâts sur les marchés. Transgene peut en témoigner ce matin avec un titre qui s'écroule de près de 25% à 1,43 euro. Le groupe a annoncé hier soir que le critère d'évaluation principal (taux de réponse) de son essai de Phase 2 évaluant son vaccin thérapeutique TG4010 en combinaison avec la chimiothérapie et Opdivo (nivolumab) dans le cancer du poumon n'a pas été atteint. Un échec qui pousse la société à arrêter le développement de TG4010.

"Des analyses complémentaires sont toujours en cours et nous présenterons les données finales de l'essai lors d'un congrès scientifique. Nous sommes financés jusqu'en 2022 et disposons d'un portefeuille d'immunothérapies innovantes contre les tumeurs solides, notre stratégie reste claire et inchangée. L'essai de combinaison de TG4001 chez les patients atteints d'un cancer HPV positif continue d'inclure des patients et nous annoncerons les premiers résultats cliniques de cette Phase 2, comme prévu, au premier semestre de 2020", a notamment commenté le PDG de la société, Philippe Archinard.