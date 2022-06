Transgene : avancées positives pour BT-001

(Boursier.com) — Transgene et BioInvent International annoncent les résultats positifs et de bonnes données de sécurité pour l'essai de Phase I/IIa en cours, évaluant le virus oncolytique innovant BT-001 chez des patients atteints de tumeurs solides comme le mélanome. Les données initiales issues de la partie A de la Phase I ont démontré que BT-001 administré seul est bien toléré, avec des premiers signes d'activité antitumorale observés dans une population difficile à traiter. Elles confirment également le mécanisme d'action de BT-001 en monothérapie.

Les premiers résultats sont les suivants : plusieurs jours après administration, le virus a été retrouvé dans les tumeurs. Cela suggère que BT-001 est capable de persister et de se répliquer dans les tumeurs. Ce résultat est cohérent avec l'expression de l'anti-CTLA-4 observée dans les tumeurs, sans exposition systémique détectable. Aucune propagation de BT-001 dans le sang ou les fluides biologiques n'a été détectée, ce qui suggère une spécificité tumorale élevée. Une diminution de la taille de la tumeur a été observée chez un patient de la première cohorte.

La partie A de l'essai de Phase I vise à établir la tolérance de BT-001 et à déterminer la dose et le schéma d'administration pour la suite du développement. Des doses répétées (toutes les 3 semaines) et ascendantes de BT-001 en monothérapie sont administrées en intratumoral chez des patients atteints de tumeurs métastatiques/avancées. Cette partie pourra inclure jusqu'à 18 patients. Les deux premiers niveaux de dose ont été administrés avec succès, avec 12 patients traités à ce jour.

Le Comité d'examen de la sûreté (Safety Review Committee, SRC) a déclaré que le profil de sécurité permet de passer au niveau de dose le plus élevé de la partie A de la Phase I. Le lancement de la partie B de la Phase I est prévu pour le second semestre 2022. Cette partie évaluera la combinaison de BT-001 administré par voie intratumorale avec pembrolizumab (un anticorps anti-PD1) administré par voie intraveineuse. BT-001 est basé sur le vecteur oncolytique breveté de Transgene et code pour l'anticorps anti-CTLA-4 propriétaire de BioInvent ; il est codéveloppé par les deux sociétés de biotechnologie.