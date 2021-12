Transgene annonce une levée d'option de licence par AstraZeneca pour un virus oncolytique issu de sa plateforme Invir.IO

(Boursier.com) — Transgene , société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce qu'AstraZeneca a exercé sa première option de licence pour un virus oncolytique issu de la plateforme Invir.IO dans le cadre de la collaboration en cours entre Transgene et AstraZeneca.

L'exercice de cette option porte sur un virus oncolytique, intégrant un transgène confidentiel, et déclenche un paiement initial de 8 millions de dollars d'AstraZeneca à Transgene. Transgene pourra également percevoir d'autres paiements à l'atteinte de jalons liés au développement, aux étapes réglementaires et à la commercialisation ; ainsi que des royalties.

"Nous sommes ravis qu'AstraZeneca ait décidé d'exercer sa première option de licence pour un virus oncolytique généré avec notre plateforme Invir.IO dans le cadre de notre collaboration. Nous avons développé une relation de travail très productive avec l'équipe d'AstraZeneca fondée sur notre expertise approfondie et de longue date dans le développement de virus basés sur la souche Vaccinia, et capables d'exprimer des transgènes qui améliorent les propriétés antitumorales des virus oncolytiques. Nous sommes impatients de voir ce virus oncolytique avancer vers le développement clinique" commente Hedi Ben Brahim, Président-Directeur général de Transgene.

L'accord de collaboration avec AstraZeneca a débuté en 2019. Transgene apporte son expertise des virus oncolytiques y compris la conception et l'ingénierie du virus. De plus, Transgene donne accès à son virus Vaccinia optimisé et double délété (TK-RR-) -, qui constitue le fondement de la plateforme Invir.IO et assure le développement préclinique in vitro des candidats générés par la collaboration. AstraZeneca sélectionne les transgènes qui seront intégrés dans le virus et a la charge du développement préclinique in vivo. L'accord prévoit le codéveloppement d'un total de cinq immunothérapies oncolytiques.

Grace à son unité de production pilote interne, Transgene a la capacité de produire des lots cliniques conformes aux normes BPF (normes de production pharmaceutique) pour les candidats issus de la plateforme Invir.IO.

Des données cliniques récentes présentées par Transgene en septembre 2021 lors du congrès virtuel de l'ESMO ont confirmé que les virus oncolytiques issus du virus Vaccinia breveté, optimisé et double délété TK-RR- de Transgene, peuvent être administrés par voie intraveineuse (voir le communiqué de presse ici). Transgene estime que les virus oncolytiques issus d'Invir.IO et administrés par voie intraveineuse pourraient traiter un éventail plus large de tumeurs solides, augmentant ainsi significativement le potentiel commercial des virus oncolytiques en développement de Transgene.