Transgene annonce un nouveau leadership pour accélérer le développement de son portefeuille d'immunothérapies innovantes

(Boursier.com) — Transgene , société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce que le Conseil d'Administration a nommé le Dr Alessandro Riva, MD, en tant que nouveau Président - Directeur général de la Société afin d'accélérer le développement de son portefeuille d'immunothérapies innovantes. Alessandro Riva, Président du Conseil d'administration de Transgene depuis mai 2022, remplacera Hedi Ben Brahim à compter du 1er juin 2023 dans sa fonction de Directeur général.

Le Dr Riva a une excellente connaissance de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, ayant conduit à l'approbation de traitements innovants contre le cancer aux États-Unis et en Europe. Il travaillera en étroite collaboration avec le Conseil d'Administration de Transgene et l'ensemble de l'organisation pour optimiser le potentiel du portefeuille de produits de la Société au bénéfice des patients atteints de tumeurs solides.

Le Dr Alessandro Riva, nouveau directeur général et président du conseil d'administration, commente : "Je me réjouis de prendre la Direction de Transgene à un moment clé de son développement. Les résultats préliminaires prometteurs obtenus avec nos vaccins thérapeutiques, utilisant à la fois des antigènes tumoraux personnalisés et partagés, et nos thérapies virales oncolytiques ont le potentiel de révolutionner le traitement et la vie de nombreux patients souffrant de tumeurs solides.

Je suis impatient de travailler avec l'équipe pour libérer tout le potentiel de notre pipeline. Je tiens à remercier Hedi Ben Brahim pour son engagement envers Transgene. Je suis convaincu que Transgene est aujourd'hui positionnée dans des domaines très porteurs de l'immunothérapie et que nous pouvons nous appuyer sur les progrès considérables réalisés par la Société au cours des deux dernières années."

Hedi Ben Brahim a déclaré : "Alessandro est la personne idéale pour poursuivre le développement de Transgene et lui faire atteindre un nouveau cap sur la base des progrès récents de notre portefeuille de produits. Ce fut un honneur et un plaisir de travailler avec une équipe aussi formidable. Je travaillerai en étroite collaboration avec Alessandro pour assurer une transition fluide."

La nomination du Dr Riva prendra effet le 1er juin 2023. Hedi Ben Brahim quittera son poste de Directeur général, qu'il occupe depuis janvier 2021, et restera conseiller stratégique jusqu'à la fin de la transition.

La priorité stratégique de Transgene reste de concrétiser l'important potentiel du portefeuille de vaccins thérapeutiques contre le cancer et de virus oncolytiques

La stratégie de Transgene s'appuie sur les récentes données cliniques prometteuses obtenues pour l'ensemble de ses actifs clés et sur l'accélération de leur développement vers leur enregistrement...