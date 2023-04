Transgene : AG en vue

(Boursier.com) — Transgene , société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, a mis en ligne ses documents préparatoires à l'Assemblée générale mixte (assemblée générale ordinaire et extraordinaire) qui se déroulera le 5 mai prochain.

L'avis de réunion valant avis de convocation comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) no 35 du 22 mars 2023. Il contient l'ordre du jour, les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à ladite Assemblée.

L'Assemblée Générale sera diffusée en direct sur le site internet de la société et la vidéo sera également disponible en différé dans le délai prévu par la réglementation.

Les modalités relatives à la tenue de cette Assemblée, à la demande de documentation et à la soumission de questions écrites en amont de l'Assemblée, sont détaillées dans l'avis de réunion publié le 22 mars 2023 et sont également consultables sur le site www.transgene.fr/AG2023.