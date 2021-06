Transgene : -6%

(Boursier.com) — Transgene recule de plus de 6% à 2,45 euros après l'annonce de son augmentation de capital par émission d'actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour un montant définitif d'environ 34,1 millions d'euros.

L'opération a donné lieu à l'émission de 13.930.000 actions ordinaires nouvelles, soit 16,6% du capital social actuel de la société, à un prix par action de 2,45 euros (prime d'émission incluse), représentant donc une levée de fonds totale de 34,1 millions d'euros. Le prix de souscription a représenté une décote de 6,5% par rapport au cours de clôture de l'action Transgene du 21 juin 2021, soit 2,62 euros...

Les fonds levés dans le cadre de l'Augmentation de Capital seront utilisés :

- à hauteur d'environ 25 millions d'euros, pour la finalisation des études cliniques en cours et l'obtention de résultats avec TG4001, TG4050, BT-001 et TG6002 ;

- à hauteur d'environ 4 millions d'euros, afin de lancer le développement clinique de nouveaux virus oncolytiques actuellement en préclinique et issus de la plateforme

Invir.IOTM ; et

- pour le solde, afin de financer, en complément des produits opérationnels de la société, les coûts de 'R&D', de fonctionnement et la consommation courante de trésorerie de la société.

Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a ajusté sa cible sur de 4,5 à 4,4 euros, tout en restant à 'surperformer' sur le dossier.