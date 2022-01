Transfert de portefeuilles de contrats d'épargne d'Allianz France vers CNP Assurances

(Boursier.com) — CNP Assurances et Allianz France ont finalisé un transfert de contrats d'épargne d'Allianz France vers CNP Assurances. Le transfert comprend plus de 20.000 contrats d'assurance vie et de capitalisation épargne pour un encours total de 2,1 MdsE.

Les produits Excelis et Satinium ont été commercialisés par La Banque Postale auprès de sa clientèle de particuliers entre 2009 et 2019 et ne sont plus distribués aujourd'hui. La Banque Postale continue d'assurer le suivi des clients titulaires de ces contrats.

Initié dans le cadre du rapprochement du groupe La Banque Postale et de CNP Assurances, ce transfert confirme la position de CNP Assurances comme assureur unique du groupe La Banque Postale et s'inscrit dans la stratégie du groupe d'accroître la part des encours investis en unités de compte dans ses encours d'épargne. A fin décembre 2020, ces deux portefeuilles étaient constitués d'environ 60% d'unités de compte.

L'opération s'inscrit également dans la volonté d'Allianz France de gérer activement son portefeuille de contrats d'assurance vie tout en continuant à offrir des produits d'assurance attractifs pour ses clients, en ligne avec son plan stratégique Allianz France 2025.

En France, cette opération a été approuvée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) le 19 novembre 2021, et publiée au Journal Officiel du 30 novembre 2021. Elle a également été approuvée par l'Autorité de supervision monégasque.

Les clients concernés par le transfert, déjà clients de la Banque Postale, en ont été informés.