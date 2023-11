Trade Desk, star de la 'pub' digitale, s'écroule à Wall Street

(Boursier.com) — Trade Desk, le groupe américain spécialiste des produits et services de marketing programmatique, plonge de près de 30% avant l'ouverture de Wall Street. La plateforme de publicité digitale a fourni en effet une faible guidance pour le trimestre entamé, ce qui devrait également peser ce jour sur certains grands noms de l'Internet tels que Meta, Alphabet ou Snap. Pour le trimestre clos en décembre, Trade Desk envisage désormais des revenus "d'au moins 580 millions de dollars", à comparer à un consensus de 610 millions de dollars. Le groupe californien travaille par ailleurs avec certains des plus grands annonceurs au monde, dont Walmart. Jeff Green, patron de Trade Desk, a indiqué hier soir que le groupe commençait à percevoir une réduction des dépenses depuis le mois d'octobre, notamment de la part des entreprises de l'industrie automobile et de l'électronique de consommation. Le dirigeant évoque en particulier la téléphonie mobile, les médias et le divertissement.

Pour son troisième trimestre fiscal, le groupe a affiché des revenus de 493 millions de dollars, à comparer aux 395 millions de l'an dernier. Le bénéfice net a plus que doublé à 39 millions de dollars. Sur une base ajustée, l'Ebitda a grimpé à 200 millions contre 163 millions un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 33 cents, contre 26 cents un an auparavant. Pour le quatrième trimestre, l'Ebitda ajusté est attendu à environ 270 millions de dollars. Les performances du groupe demeurent donc plus qu'honorables, mais la valorisation boursière de plus de 37 milliards de dollars ne laissait aucune marge d'erreur.