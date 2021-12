Toyota Motors : passe à la vitesse supérieure dans l'électrique

(Boursier.com) — Toyota Motors ne compte pas se laisser distancer dans la course à l'électrique. Le plus grand constructeur automobile du monde prévoit d'investir 4.000 milliards de yens (35,2 milliards de dollars) dans l'électrification de sa gamme de véhicules avec, in fine, l'objectif de commercialiser 3,5 millions d'unités par an d'ici la fin de la décennie.

Lors d'une conférence de presse organisée ce matin à Tokyo, Akio Toyoda, le patron de Toyota, a précisé que le groupe nippon lancera 30 modèles électriques d'ici 2030, alors qu'il prévoyait jusqu'ici l'introduction de 15 VE dans le monde d'ici 2025. Toyota va également investir 4.000 milliards de yens supplémentaires dans les voitures hybrides et à pile à combustible, ce qui porte à 8.000 MdsY le montant total consacré par le géant automobile aux véhicules 'propres'. "Au lieu de prédire l'avenir, nous voulons être prêts à tout changement", a déclaré M. Toyoda. "Tant que la voie à suivre n'est pas claire, nous voulons offrir à nos clients un éventail d'options".

À titre de comparaison, 'Bloomberg' rappelle que Nissan Motor a récemment annoncé qu'il investirait 2.000 MdsY dans le développement de VE et Volkswagen s'est engagé à consacrer environ 52 milliards d'euros au développement et à la production de nouveaux véhicules électriques, le plus gros investissement du secteur dédié aux VE.

Toyota a été plus lent que ses homologues européens à commercialiser des voitures électriques de masse, choisissant d'investir dans une large gamme de véhicules réduisant les émissions, des hybrides aux voitures à hydrogène. Toyota fait le pari que les VE conviennent bien aux pays qui ont des revenus élevés et une infrastructure de recharge bien établie, ainsi que la capacité de fabriquer et de recharger les batteries avec de l'électricité provenant de sources renouvelables, a récemment déclaré à l'agence Shigeru Hayakawa, vice-président de Toyota. Pour les régions qui ne remplissent pas ces conditions, les hybrides joueront un rôle crucial dans la décarbonisation des transports au cours des prochaines décennies, selon le dirigeant.

Pour sa marque de voitures de luxe, Lexus, Toyota prévoit de rendre la gamme entièrement électrique dans le monde entier d'ici 2035, a souligné M.Toyoda.

Au début du mois, Toyota a indiqué qu'elle serait prête à ne vendre que des voitures à zéro émission en Europe d'ici 2035 afin de s'aligner sur l'ambitieux plan climatique de la région. "Ne pas être 100% VE ne signifie pas que nous n'avons pas d'aspirations", a déclaré M.Toyoda à propos de la décision du constructeur automobile de proposer une large gamme de modèles 'propres'. "Nos actions au cours des 5 prochaines années vont changer notre avenir. Nous laissons autant d'options que possible".