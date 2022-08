Toyota Motor prévoit un énorme investissement dans la production de batteries au Japon et aux USA

(Boursier.com) — Toyota Motor va investir jusqu'à 730 milliards de yens, soit environ 5,6 milliards de dollars, dans la production de batteries pour voitures électriques au Japon et aux États-Unis, alors que la demande des consommateurs pour des transports plus propres décolle à l'échelle mondiale. La production de batteries devrait commencer entre 2024 et 2026, précise le plus grand constructeur automobile du monde.

"Cet investissement vise à permettre à Toyota de répondre de manière flexible aux besoins de ses différents clients dans tous les pays et régions en proposant plusieurs groupes motopropulseurs et en offrant autant d'options que possible", souligne Toyota. Avec cet investissement, Toyota a l'intention d'augmenter sa capacité de production combinée de batteries au Japon et aux États-Unis jusqu'à 40 GWh.

Bien que Toyota considère les voitures hybrides et même à pile à combustible à hydrogène comme faisant partie d'un avenir vert, la firme a accéléré ses efforts pour électrifier une plus grande partie de sa gamme ces derniers mois. En décembre, elle a promis d'être prête pour vendre uniquement des voitures à zéro émission en Europe d'ici 2035, conformément aux engagements pris dans l'Union européenne.

"C'est une décision positive", a déclaré à 'Bloomberg' Hiroki Ihara, analyste chez Tachibana Securities. "Aux États-Unis, le passage aux véhicules électriques s'accélère plus rapidement que prévu et il y a aussi une tendance à éliminer les hybrides".

Les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries du monde entier intensifient leurs projets d'usines pour répondre à la demande. Panasonic Holdings, qui fournit des batteries à Tesla, est actuellement en pourparlers pour construire une autre usine aux États-Unis d'une valeur d'environ 4 milliards de dollars, tandis que les fabricants de batteries coréens ont de nombreux projets outre-Atlantique.