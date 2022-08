Toyota Motor : l'environnement mondial continue à peser sur les résultats

(Boursier.com) — La situation reste compliquée pour Toyota Motor. Lourdement affecté par la pénurie mondiale de puces et les restrictions imposées en Chine pour lutter contre la résurgence de l'épidémie de coronavirus, le constructeur automobile nippon a vu son bénéfice opérationnel fondre de 42% au cours de son premier trimestre fiscal et a maintenu son objectif de résultat opérationnel annuel à 2,4 milliards de yens quand le consensus était positionné à 3,3 MdsY.

Les pénuries de semi-conducteurs, la hausse des coûts des matières premières et les restrictions liées au Covid-19 en Chine ont provoqué des troubles dans les chaînes de montage automobiles du monde entier. Même si le yen s'est affaibli, les dirigeants de Toyota ont déclaré qu'il restait "de nombreuses incertitudes à venir", telles que des pressions à la baisse sur l'économie et des hausses potentielles des taux d'intérêt dans d'autres économies. "Nous ne sommes pas assez confiants pour augmenter la guidance".

"Ils n'ont pas atteint les estimations du marché, ce n'était tout simplement pas suffisant et décevant", affirme Seiji Sugiura, analyste chez Tokai Tokyo Research cité par 'Bloomberg'. "Ils n'ont vu aucun avantage à la faiblesse du yen, ils n'ont pas fabriqué plus de voitures et les mesures sur les coûts ne semblent pas avoir beaucoup d'impact".

La faiblesse du yen a néanmoins profité à la ligne de revenus puisque ces derniers ont atteint 8.500 MdsY sur le trimestre, contre 8.200 MdsY de consensus. Toyota a d'ailleurs rehaussé ses perspectives de revenus pour l'année complète à 34.500 MdsY contre 33.000 MdsY précédemment alors que le management a mis à jour son estimation de taux de change sur l'année à 130 yens pour un dollar contre 115 yens auparavant. Les analystes prévoient des ventes de 35.200 MdsY pour l'exercice complet.