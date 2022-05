Toyota Motor abaisse encore son objectif de production en juin

(Boursier.com) — Toyota Motor a réduit son plan de production mondial pour juin pour la deuxième fois cette semaine, abaissant cette fois sa prévision d'environ 50.000 véhicules à 800.000 unités. Evoquant la pénurie de pièces résultant de la propagation du Covid-19 en Chine et l'impact du confinement à Shanghai, le constructeur japonais a décidé de suspendre les opérations dans certaines de ses usines nationales lors de la semaine du 6 juin. À la suite de cette décision, le plan de production mondial pour juin devrait être d'environ 800.000 voitures (environ 200.000 unités au Japon et 600.000 à l'étranger).

Toyota estime pouvoir produire près de 850.000 véhicules par mois entre juin et août et confirme son objectif de 9,7 millions d'unités sur l'ensemble de l'exercice bien qu'il existe une "possibilité que le plan de production soit inférieur". "Comme il reste difficile d'anticiper en raison de la pénurie de semi-conducteurs et de la propagation du Covid-19, nous continuerons à tout mettre en oeuvre pour livrer le plus de véhicules possible à nos clients dans les meilleurs délais", souligne le groupe nippon.