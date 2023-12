Toyota choisit les batteries françaises Forsee Power pour équiper son APM innovant

(Boursier.com) — Forsee Power, expert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, annonce que Toyota a choisi d'équiper ses véhicules innovants du dernier kilomètre de systèmes de batteries Forsee Power pour permettre un transport zéro émission lors du grand événement sportif mondial qui aura lieu à Paris durant l'été 2024.

L'Accessible People Mover (APM) de Toyota transférera les athlètes et les marchandises de manière simple et sans émission. Les véhicules intégreront ZEN 8 SLIM, une batterie polyvalente et ultra-plate développée par les ingénieurs de Forsee Power pour le marché du off-highway.

APM by Toyota : une solution de Mobilité pour Tous 100% électrique spécialement conçue pour les événements internationaux

APM a été spécialement conçu par Toyota pour offrir une solution de mobilité sûre et efficace aux athlètes et aux officiels lors du grand événement sportif de Tokyo au Japon, en 2020.

La navette électrique sera à nouveau au coeur des solutions de transport lors du prochain événement sportif à Paris pour faciliter la mobilité de tous au sein des sites sportifs. Elle peut embarquer 6 personnes chauffeur compris et a été conçu pour une utilisation très flexible. Les sièges pliables permettent le transport de personnes en fauteuil roulant. Le véhicule est également disponible dans une version de secours, développée pour apporter une assistance médicale, permettant le transport d'une civière et du personnel médical.

ZEN 8 SLIM facilite l'électrification des véhicules off-highway en toute autonomie

Toyota a choisi le système FORSEE ZEN 8 SLIM, combinant deux batteries de 8 kWh qui permettront aux véhicules de fonctionner de manière autonome avec une autonomie de 100 km.

ZEN 8 SLIM a été conçu pour électrifier les véhicules off-highway et légers en mode 100% batterie. Les batteries ultraplates font 128 mm d'épaisseur seulement et peuvent être intégrées aussi bien verticalement qu'horizontalement. ZEN 8 SLIM est très modulaire et évolutif : il est possible d'installer jusqu'à 32 modules en série et en parallèle, prenant en charge une multitude de combinaisons allant de 48 V/8 kWh à 800 V/250 kWh, avec des mises à niveau futures jusqu'à 800 V/ 1,2 MWh. Pour adapter parfaitement l'énergie embarquée à la tension du système, il intègre des modules 48V et 72V ainsi qu'un pack 48V avec son propre BMS intégré.

Les batteries ZEN 8 SLIM offrent une excellente densité d'énergie de 251 Wh/L - parmi les meilleures du marché - pour garantir un fonctionnement toute la journée avec une seule charge. Une charge d'opportunité est également possible avec une compatibilité de charge jusqu'à 1C qui peut charger la batterie à 100% en seulement une heure. Le prix de revient et la robustesse sont essentiels sur le segment du marché off-highway, c'est pourquoi Forsee Power a veillé à proposer un produit avec une très longue durée de vie, avec plus de 5.000 cycles, et certifié IP67 pour la résistance à l'air et à l'eau.

Toyota prévoit de produire 250 véhicules en janvier 2024 pour le grand événement sportif qui aura lieu à Paris l'été prochain.