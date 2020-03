Toutabo : le kiosque numérique ePresse offre 3 jours de lecture gratuite

Toutabo : le kiosque numérique ePresse offre 3 jours de lecture gratuite









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A l'occasion des municipales 2020, compte tenu du renforcement des mesures sanitaires liées au Coronavirus, le kiosque numérique ePresse offre sur sa plateforme 3 jours de lecture illimitée et un accès à plus de 450 journaux et magazines, dont l'essentiel de la presse nationale et régionale.

Cette offre kiosque numérique restera en place pendant les 2 tours des élections municipales. Elle est ouverte à tous sans engagement, et utilisable à tout moment pendant la période électorale. Elle est destinée à permettre à tous de rester informé et d'avoir accès à tous les contenus de la presse.