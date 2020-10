Toutabo : ePresse se déploie sur le réseau wifi du métro parisien

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Toutabo a lancé la promotion de son kiosque ePresse depuis une semaine sur le réseau du wifi gratuit du métro parisien. Tous les usagers utilisant le réseau wifi souterrain peuvent se connecter à partir du portail du réseau wifi mis en place par la société Hub One, operateur de technologies digitales, et lire gratuitement leur quotidien régional pendant 5 jours. A l'issue de cette promo sans engagement, ils pourront s'abonner à l'offre Premium comprenant plus de 550 titres en illimité pour 9,99 euros par mois, toujours sans engagement. Cette opération, commercialisée et implémentée par Hub One, prévue sur une période initiale de 2 mois (qui pourra être prolongée sur encore 4 mois), permettra d'exposer tous les usagers du métro à la lecture de journaux et magazines en toute mobilité. ePresse permet de lire de façon optimisée, y compris hors connexion, sur tous les écrans (smartphone, tablette, PC), plus de 1000 titres de presse.