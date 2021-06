Tourisme : le secteur grimpe, les Etats-Unis assouplissent leurs recommandations

(Boursier.com) — Le secteur des loisirs et du voyage est bien orienté en ce début de séance après une bonne nouvelle en provenance des Etats-Unis. Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont en effet indiqué hier avoir assoupli les recommandations destinées aux voyageurs pour plus de 100 pays et territoires. Le niveau d'alerte a notamment été abaissé d'un cran pour les déplacements vers 61 pays. Au lieu du seuil maximal d'alerte ("niveau 5"), qui déconseillait tout voyage dans ces pays, les CDC recommandent désormais d'avoir reçu les deux doses de vaccin contre le COVID-19.

La France, comme le Canada, le Mexique, l'Espagne ou encore l'Italie, fait partie des pays désormais placés en "niveau 3" par les CDC. 16 autres pays ont été rétrogradés du niveau 3 au niveau 2, soit "faire preuve d'une prudence accrue", tandis qu'une douzaine d'autres ont été ramenés au niveau 1, soit "faire preuve d'une prudence normale".

Les avis ne sont pas contraignants mais peuvent aider les compagnies aériennes et les autres pays à établir leurs propres restrictions de voyage. "Nous avons entendu très clairement le désir de nos amis en Europe et au Royaume-Uni de pouvoir rouvrir les voyages à travers l'océan Atlantique, et nous voulons que cela se produise", a déclaré lundi le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan. "Mais nous devons suivre la science, et nous devons suivre les conseils de nos professionnels de la santé publique. Nous les engageons activement pour déterminer le calendrier".

Aux États-Unis, grâce à une campagne de vaccination agressive, les nouvelles infections sont retombées à leur plus bas niveau depuis le début de la pandémie en mars 2020.

Air France KLM, ADP ou encore Accor profitent de ces annonces sur la place parisienne.