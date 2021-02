Tour Eiffel : un bon classement ESG

(Boursier.com) — La Société de la Tour Eiffel, acteur de référence de l'immobilier de bureaux sur le Grand Paris et dans les Régions à potentiel, intègre le classement ESG Gaïa Rating au titre de l'édition 2020. La foncière se positionne, dès la première année, à la 3è place sur 78 sociétés au sein de la catégorie PME-ETI cotées, c'est-à-dire dont le chiffre d'affaires est inférieur à 150 millions d'euros. En outre Société de la Tour Eiffel se classe 53è au palmarès global, sur 230 entreprises évaluées.

Sur la base d'un questionnaire évaluant la performance en matière Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) sur les 3 années passées (2017 à 2019) sur 4 piliers principaux, l'indice Gaïa Rating a ainsi déterminé le niveau de maturité ESG de la Société de la Tour Eiffel :

- 82/100 (+8 points vs 2017) pour sa Gouvernance,

- 75/100 (+9 points vs 2017) sur le volet Social,

- 77/100 (+4 points vs 2017) pour le pilier Environnement,

- 55/100 (+21 points vs 2017) pour ses Relations avec les parties prenantes externes.

La progression constante enregistrée depuis 3 ans sur les volets ESG témoigne de la pertinence de la stratégie déployée par la foncière, notamment dans le cadre de son plan d'actions RSE 2018-2021 et marque une étape supplémentaire dans la concrétisation des actions menées par la société au cours de l'année 2020.