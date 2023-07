Tour Eiffel : un bilan qui reste solide dans un environnement incertain...

(Boursier.com) — Tour Eiffel annonce une valeur de son patrimoine à périmètre constant en baisse de 3,2% à 1,83 MdE (et de -6,7% depuis début 2022). 7,9 ME de cessions ont été réalisées au service de la transformation du patrimoine. 96 ME d'acquisitions et de développements dans des actifs bénéficiant de fondamentaux solides ont été actées.

Le Ratio d'endettement est maîtrisé (LTV) à 42,6% avec 430 ME de capacité de tirage. L'ANR EPRA de continuation (NTA) est de 45,6 euros/action marqué par la baisse de valeur du

Les revenus locatifs bruts sont de 41,8 ME, en hausse de 6%, tirée par l'indexation et les acquisitions. 96% des loyers ont été collectés sur le S1 2023 à date. Le Taux d'occupation EPRA est stable à 78,2% (vs. 78,1%). Le coût de la dette ressort en forte baisse à 1,35%, bénéficiant de la couverture de taux. Le Résultat courant net (Résultat EPRA) s'inscrit en croissance de 7,2 ME, à 21,3 ME, ou 0,90 euro/action. Le cash-flow courant par action est en forte hausse à 0,93 euro (vs. 0,64 euro).

Année 1 de la nouvelle feuille de route

Pour accompagner les évolutions sociétales rapides, la Société de la Tour Eiffel a annoncé il y a 15 mois une nouvelle feuille de route visant à l'évolution de son patrimoine. Cette adaptation s'oriente vers de nouvelles classes d'actifs avec davantage de mixité d'usages au sein de son portefeuille (opérations urbaines mixtes, actifs de type commerce, résidentiel géré, bureaux, logistique), mais aussi vers davantage de présence en régions.

Cette évolution de la société s'appuie sur plusieurs leviers que constituent les arbitrages d'immeubles devenus inadaptés aux nouveaux enjeux du Groupe, les développements endogènes identifiés et à venir, l'amélioration des performances environnementales des immeubles et des investissements sur des actifs en adéquation durable avec leurs marchés.

Plus de 80% des bureaux alignés sur la trajectoire 2030 à 2oC

Fin 2022, la Société de la Tour Eiffel a entrepris une analyse préliminaire de son portefeuille immobilier à l'aide du Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM), partenaire de l'EPRA. Le CRREM est un outil d'évaluation permettant de déterminer une trajectoire de décarbonation conforme à l'accord de Paris sur le climat, de piloter la stratégie d'investissement en priorisant ainsi les actifs nécessitant une attention particulière et d'identifier les opportunités d'amélioration.

Il ressort de cet exercice que dans le cadre du scenario de limitation du réchauffement climatique à +2oC, plus de 80 % des bureaux du patrimoine sont conformes à la trajectoire 2030 du CRREM, et plus de 70% respectent la trajectoire de 2050. La société poursuit son travail d'amélioration de la qualité de son patrimoine afin de le préparer au mieux aux exigences futures.