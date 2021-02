Tour Eiffel : un bail de 9 ans pour l'AFG à Puteaux

Tour Eiffel : un bail de 9 ans pour l'AFG à Puteaux









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Société de la Tour Eiffel annonce la signature d'un accord locatif ferme, pour une durée de 9 ans, avec l'Association Française du Gaz (AFG), syndicat français de l'industrie du gaz. Cette opération, portant sur 1.200 m2 de bureaux au sein de l'immeuble Linéa (16.000 m2), situé à Puteaux, porte le taux d'occupation de l'actif à 82%.

Le Linéa, certifié Breeam In Use bénéficie d'une localisation idéale aux portes du 1er pôle d'affaires européen, La Défense, ainsi que d'une excellente accessibilité face au pont de Neuilly. Le plateau de bureaux, situé au 9e étage, offre des espaces de travail neufs et lumineux dont l'agencement a été pensé pour garantir rationalité dans l'usage des espaces et confort pour les salariés du locataire. L'immeuble Linéa dispose d'espaces d'accueil très récemment rénovés et propose un panel de services tel que des espaces de restauration (RIE, work café) un espace de remise en forme Wellness, et une conciergerie digitale. L'immeuble dispose d'un parking en sous-sol.