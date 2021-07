Tour Eiffel : un ANR de liquidation à 53 euros par action au terme du 1er semestre

Tour Eiffel : un ANR de liquidation à 53 euros par action au terme du 1er semestre









Crédit photo © Société Tour Eiffel

(Boursier.com) — Dans le contexte de poursuite de l'épidémie de la Covid-19, Société de la Tour Eiffel a continuellement cherché à assurer la sécurité et la santé de ses équipes, locataires, clients, prestataires et fournisseurs. Le processus d'évaluation des impacts de la crise a été mis à jour de façon régulière et des adaptations opérationnelles sont réalisées au quotidien. Les dispositions mises en place ont visé principalement à assurer le bon fonctionnement et la sécurité des immeubles, ainsi que la poursuite de l'activité du Groupe en ayant recours au télétravail.

Au 30 juin, les impacts de cette crise pour le Groupe sont une nouvelle fois estimés comme étant limités au regard de l'activité et de la typologie des immeubles tertiaires.

La Société de la Tour Eiffel poursuit son recentrage stratégique toujours plus orienté vers ses marchés d'expertise avec un patrimoine constitué principalement de bureaux en occupation multilocataire, sur des marchés dynamiques et susceptibles d'attirer tous types d'acteurs tertiaires. Le groupe a cédé 3 actifs pour 29 ME et signé 3 promesses pour 33 ME, globalement en ligne avec la dernière valeur d'expertise. Au 30 juin 2021, la valeur du patrimoine s'élève à 1,844 MdE, pour 91% de bureaux (1,682 MdE) et 4% d'actifs mixtes bureaux/ commerces (74 ME), et se répartit à 75% dans le Grand Paris (1,386 MdE) et 20% en Régions à potentiel (371 ME) : Aix-en-Provence-Marseille, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Toulouse.

Au 30 juin 2021, le taux d'occupation financier (EPRA) s'établit à 77,3% (81,4% à fin 2020) et la durée moyenne ferme des baux ressort à 2,8 ans. Retraité de la vacance stratégique, ce taux d'occupation ressort à

82,8%.

A périmètre constant et hors vacance stratégique, les revenus locatifs bruts progressent de +0,5%. Au global, ils sont en diminution de -4% pour s'établir à 45,1 ME, en raison des cessions et de la vacance stratégique. Les revenus locatifs nets des charges diminuent de -6,4%, en ligne avec l'évolution du taux d'occupation.

Le résultat d'exploitation courant ressort à 29,9 ME (30,8 ME). Le recul des revenus locatifs est en partie compensé par la réduction des frais de fonctionnement (+0,7 ME). Le risque net est neutre avec -0,2 ME d'impact sur la période.

Après prise en compte des autres produits et charges, impôts et résultats des sociétés mises en équivalence, le résultat EPRA (résultat net récurrent) ressort à 22,4 ME, soit 1,04 E par action.

En réintégrant l'ensemble des ajustements de retraitements EPRA (dotations, résultat de cession, variations de valeur des instruments financiers), le résultat net consolidé s'élève à -0,4 ME (13,4 ME au S1 2020).

Le Cash-Flow Courant s'élève pour la période à 16,2 ME soit 0,97 E par action, (1,26 euro au 1er semestre 2020.

L'Actif Net Réévalué EPRA de continuation (NTA) par action évolue de 53 euros à 51 euros à fin juin 2021 en raison notamment de la distribution du dividende. L'Actif Net Réévalué EPRA de liquidation (NDV EPRA proche de l'ANR triple net EPRA) par action connaît une variation équivalente passant de 55 euros à 53 euros.

Des marges de manoeuvre solides

Au regard d'une gestion rigoureuse, le Groupe progresse résolument vers ses objectifs : achever le recentrage du patrimoine sur ses implantations stratégiques, améliorer le taux d'occupation des actifs, sécuriser ses revenus, recharger son pipeline de développements et générer une capacité de croissance future.

La foncière dispose toujours du bénéfice du renforcement des fonds propres de 180 ME de juin 2020, une solidité accrue face aux différents défis de cet environnement économique contraint, notamment la capacité des locataires à faire face à leurs échéances, la pré-commercialisation des développements livrés et en cours ou encore la possible correction de valeur de certains immeubles.

Ces fonds conservés quasi-intacts jusque-là, compte tenu des incertitudes constatées sur les marchés immobiliers, peuvent toujours permettre au Groupe de saisir de nouvelles opportunités d'investissement et ainsi compléter le dispositif de sécurisation des cash-flow au bénéfice de la croissance et des actionnaires.