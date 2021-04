Tour Eiffel signe avec Now Coworking à Bordeaux

Crédit photo © Alexandra Saintpierre

(Boursier.com) — La Société de la Tour Eiffel, a signé avec Now Coworking la prise à bail de plus de 3.300 m2, pour une durée ferme de 9 ans. Fondée en 2015, Now Coworking est spécialisée dans le développement d'espaces de coworking premium et flexibles. Now Coworking est un acteur national de référence, présent dans plusieurs grandes villes françaises : Paris, Marseille, Lille, Lyon, Rouen, Bordeaux.

Cette signature fait suite à la conclusion, en mars 2019, d'un Bail en l'Etat Futur d'Achèvement (BEFA) sur le site de Bordeaux. Cet espace de coworking a ouvert le 19 avril 2021.

La Société de la Tour Eiffel, propriétaire depuis fin 2018, après avoir amorcé la mutation de cet ensemble immobilier par la mise en place du nouveau concept Bord'eau Village, poursuit ainsi le repositionnement du site par le développement de la mixité de l'offre et des usages au sein de ce lieu au coeur de Bordeaux, en bord de la Garonne. Désormais, Bord'eau Village combine commerces, loisirs, lifestyle, bars, restaurants, activités tertiaires et enseignement. Il en fait un site particulièrement prisé des Bordelais et des touristes.

Now Coworking, offre ainsi depuis la mi-avril 2021 de nouveaux espaces de coworking constitués d'une surface de bureaux de près de 2.800 m(2) et d'une superbe terrasse de plus de 500 m2.