Tour Eiffel se renforce à Paris

(Boursier.com) — La Société de la Tour Eiffel consolide sa présence dans Paris avec l'acquisition auprès de Foncière Renaissance d'un immeuble indépendant de 1.325 m2 situé au 37, rue de Bellefond au coeur du quartier dynamique, mêlant sièges d'entreprises de la Tech, restaurants, commerces, services, lieux de vie et tourisme, dans le 9e arrondissement de Paris.

Cet hôtel particulier du 17ème siècle, certifié Breeam Very Good, entièrement restructuré, est intégralement loué au travers d'un bail long terme à Morning Coworking, acteur majeur du coworking disposant déjà d'une quarantaine d'implantations à Paris et Neuilly-sur-Seine. L'immeuble, en R+4, offre une grande terrasse extérieure, une salle de réception d'époque, des emplacements de parking et des espaces répondant aux attentes des utilisateurs. A moins de 15 minutes de 3 grandes gares parisiennes (du Nord, de l'Est et Saint Lazare) et à moins de 5 minutes de 2 lignes de métro, il bénéficie d'une excellente accessibilité.

"Cette opération illustre notre volonté qui vise à améliorer en permanence la qualité de notre patrimoine, comme indiqué dans notre feuille de route. Elle concrétise la réorientation de notre portefeuille vers des actifs sécurisés situés au coeur de zones urbaines, et attractifs pour nos locataires et leurs talents", déclare Christel Zordan, Directrice Générale de la Société de la Tour Eiffel.