Tour Eiffel : pas de dividende

(Boursier.com) — A périmètre constant et hors produit exceptionnel, les revenus locatifs bruts de la Société de la Tour Eiffel augmentent de 3,5 %, tirés à la hausse par l'effet des indexations.

Le résultat d'exploitation courant ressort à 52,8 ME vs. 53,6 ME, enregistrant l'augmentation des frais de fonctionnement.

Le résultat net courant ressort à 45,8 ME, soit 1,95 Euro par action.

En réintégrant l'ensemble des ajustements de retraitements EPRA le résultat net consolidé s'élève à -47,2 ME contre 4 ME en 2022.

Cotation...

L'évaluation au 31 décembre 2023 du patrimoine de la société est en baisse de 9% à périmètre constant par rapport à fin 2022 et inclut des disparités selon les régions. Cette diminution résulte de la forte remontée des taux d'intérêts conduisant le taux de capitalisation moyen retenu dans les expertises à s'établir à 5,80%.

L'Actif Net Réévalué EPRA de continuation par action évolue de 49,1 Euros à 40,8 Euros à fin 2023.

L'Actif Net Réévalué EPRA de liquidation par action, qui intègre en plus la baisse de valorisation des instruments de couverture, passe de 51,9 Euos à 41,9 Euros.

Compte tenu des incertitudes macroéconomiques et des enjeux du portefeuille, le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires de suspendre le dividende.