Tour Eiffel : Now Connected s'installe dans la Tour Lilleurope

Tour Eiffel : Now Connected s'installe dans la Tour Lilleurope









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Société de la Tour Eiffel annonce la signature d'un bail commercial d'une durée ferme de 9 ans avec Now Connected. Portant sur 1.100 m2 au sein de la Tour Lilleurope à Lille, ce nouveau concept de bureaux ouvrira ses portes en octobre 2021.

Cette nouvelle prise à bail porte le taux d'occupation de l'immeuble à 84%.

La solution Now Connected a été lancée en juin 2020 par BNP Paribas Real Estate et Now Corworking (acteur indépendant du coworking). Elle vise à apporter une offre inédite de création, d'aménagement, de commercialisation et d'exploitation des espaces de travail répondant aux attentes nouvelles du marché tertiaire de sécurité et de flexibilité, tant pour le propriétaire que pour l'utilisateur. La nouvelle société s'installera dans le hall de l'immeuble (atrium) ainsi qu'au 11ème étage pour y développer son concept et sa communauté de coworkers.

Pour permettre l'arrivée de ce nouveau locataire, la Société de la Tour Eiffel a réalisé des investissements afin de repenser entièrement l'atrium de l'immeuble, optimiser la surface privative de l'étage et répondre aux besoins spécifiques de ce concept innovant. De fait, l'espace permettra l'adaptabilité et l'optimisation de la rentabilité pour les clients de Now Connected.

Cette tour emblématique de Lille, d'une superficie de plus de 25.000m2 sur 24 étages, propriété de la Société de la Tour Eiffel, bénéficie d'une implantation stratégique puisqu'elle "enjambe" la gare TGV Lille Europe, au coeur du quartier d'affaires Euralille.