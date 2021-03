Tour Eiffel : nouvelle prise à bail pour l'immeuble Odyssée de Guyancourt

(Boursier.com) — La société de la Tour Eiffel annonce la signature avec Trajectoire Formation, centre de formation crée en 1993 à l'initiative des entreprises de l'hôtellerie, portant sur une superficie totale de 1.351 m2. Cette opération porte le taux d'occupation total de l'immeuble Odyssée à 88%.

L'immeuble de 12.670 m2, qui a rejoint le portefeuille de la foncière en 2016 est situé à Guyancourt sur le Pôle de Saint Quentin en Yvelines, 2e pôle économique de l'ouest du Grand Paris. Il bénéficie d'une situation privilégiée en coeur de ville et propose un large panel de services garantissant un cadre de travail confortable. : restaurants, crèches, parkings, commerces.. Ce territoire est fortement attractif. Il accueille des entreprises nationales et internationales importantes et de tous secteurs : Crédit Agricole, Bouygues, Thales Optronique, Mc Donald's, Baxter, etc.

Trajectoire Formation implantera son siège social dans la partie Bureaux du rez-de-chaussée ainsi qu'un laboratoire culinaire dans le RIE de l'immeuble à destination des étudiants de l'Ecole Hôtelière de Saint-Quentin en Yvelines située à proximité de l'immeuble Odyssée.