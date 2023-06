Tour Eiffel : Le Groupe BMG annonce l'acquisition du Parc Euclide à Elancourt

(Boursier.com) — Le Groupe BMG, qui place la dimension durable et industrielle de l'immobilier d'entreprise au coeur des territoires, vient de signer l'acquisition de l'ensemble immobilier du Parc Euclide à Elancourt auprès de la Société de la Tour Eiffel, foncière en immobilier. Situé à 20 km de Paris le parc est composé de trois bâtiments indépendants, pour une superficie globale d'environ 6.000 m(2).

Avec cette nouvelle acquisition, le Groupe BMG poursuit son développement pour proposer une offre complète et intégrée, au plus près de ses clients, leur permettant ainsi de réduire leur temps de transport, tout en bénéficiant d'espaces de travail à la fois flexibles et confortables.

Érigé sur 2 étages et labélisé BREEAM Asset performance et Building Management Very Good, l'ensemble immobilier multi-locataires intègrera fin décembre 2023 un nouvel espace B'CoWorker de 1.000 m2, marque du groupe et acteur de référence du marché du coworking et du bureau opéré en région. Il développera ainsi désormais 5.845 m(2) de surfaces locatives à usage de bureaux, disposant d'un parking en sous-sol sur un bâtiment pour un total de 168 places.

Situé au sein du parc tertiaire du Pissaloup, au coeur du futur pôle de haute-technologie de Paris Saclay "SQY High-Tech", le Parc Euclide bénéficie d'un environnement de travail qualitatif, propice a? la réussite des acteurs économiques et au bien-être de leurs collaborateurs, à proximité immédiate de Paris, avec une bonne connectivite? aux transports (RER C et de nombreuses lignes de bus) ainsi qu'une bonne desserte routière (N12 et N10 - reliant A12 et A13).