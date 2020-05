Tour Eiffel : le dividende de 2 euros sera détaché le 11 juin

(Boursier.com) — L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Société de la Tour Eiffel s'est réunie le 27 mai à huis-clos au siège social sous la dernière présidence d'Hubert Rodarie. Thomas Georgeon, Directeur général, et Bruno Meyer, Directeur général délégué, ont été désignés scrutateurs lors du Conseil d'administration ayant précédé l'Assemblée générale. Laurence Deverchère a été désignée en qualité de secrétaire. Le quorum s'est établi à 79,56% et l'Assemblée a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises. Les résultats complets des votes sont consultables sur le site internet de Société de la Tour Eiffel.

Dividende de 2 euros par action

L'Assemblée générale a décidé de distribuer une somme prélevée sur le bénéfice distribuable de l'exercice 2019 à hauteur de 18.615.509 euros ainsi qu'un montant prélevé sur la prime d'émission, afin de former une distribution totale de 2 euros par action, en numéraire. La distribution sera mise en paiement le 15 juin et le détachement du coupon interviendra le 11 juin.

Didier Ridoret, nouveau Président du Conseil d'administration

Didier Ridoret a été nommé Président du Conseil d'administration. Il succède à Hubert Rodarie, qui avait pris ses fonctions en octobre 2014. Président de SMABTP depuis septembre 2014, Didier Ridoret a exercé de nombreux mandats et autres actions syndicales notamment à la Banque de France, au Medef, au Conseil national de la sous-traitance du bâtiment et à la Fédération Française du Bâtiment dont il a occupé la présidence de 2008 à 2014.

Jacques Chanut a par ailleurs été coopté au poste d'administrateur devenu vacant d'Hubert Rodarie et 2 nouveaux administrateurs ont été nommés : Christine Sonnier, administratrice indépendante, ainsi que la société Imperio Assurances et Capitalisation, représentée par Marie-George Dubost. Le mandat d'administrateur de Marie Wiedmer Brouder, administratrice indépendante, a été renouvelé, et Philippe Desurmont a été nommé en qualité de censeur. La durée de ces mandats est de 3 années.

Le Conseil d'administration de Société de la Tour Eiffel compte désormais 43% de femmes et 50% d'administrateurs qualifiés d'indépendants en application des critères prévus par le code Middlenext.

Création d'un Comité des investissements

Le Conseil d'administration a également validé la création d'un Comité des investissements composé de Marie Wiedmer Brouder et Christine Sonnier, administratrices indépendantes, de Didier Ridoret, Président du conseil d'administration, d'AG Real Estate représentée par Serge Fautré, administrateur indépendant et de MM Puccini, représentée par Jean-Yves Mary, administrateur indépendant. La présidence du Comité des Investissements a été confiée à Marie Wiedmer Brouder.

Le Comité d'audit est composé de Bibiane de Cazenove, présidente et administratrice indépendante ainsi que SMAvie BTP représentée par Agnès Auberty.

Le Comité de nomination et des rémunérations a été modifié avec la désignation d'un nouveau Président en la personne de Patrick Bernasconi en remplacement de Marie Wiedmer Brouder. Deux autres membres ont été nommés : SMABTP représentée par Pierre Esparbès, et La Mutuelle Générale, représentée par Patrick Sagon, administrateur indépendant.