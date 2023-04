Tour Eiffel : lancement du chantier Nanturra au coeur du Parc Eiffel Nanterre-Seine

(Boursier.com) — La société de la Tour Eiffel et la ville de Nanterre plantent le 1er arbre du Futur. Cette plantation symbolique lance le chantier de Nanturra, hôtel d'activités à étages. Elle a eu lieu, au coeur du Parc Eiffel Nanterre-Seine (25 rue des Hautes Pâtures à Nanterre), en présence de Christel Zordan (Directrice générale de La Société de La Tour Eiffel), de Patrick Jarry (Maire de Nanterre et Conseiller départemental des Hauts-de-Seine) et de Paul Mayla (Architecte du projet).

Situé à 10 minutes de La Défense, l'hôtel d'activités à étages Nanturra, profitera d'une position stratégique et sera construit sur du foncier disponible du Parc Eiffel Nanterre-Seine (74.000 m2), détenu par la Société de la Tour Eiffel depuis 2016. L'immeuble offrira une surface d'activités en étages de près de 5.400 m2, comprenant 10 lots, de 200 m2 et 1.000 m2. Les deux niveaux supérieurs de l'immeuble disposeront d'une accessibilité optimisée pour les véhicules grâce à une rampe double flux, dotée d'un système antigel. Au 1er étage, une aire de livraison et de stationnement sera prévue pour les poids lourds petits porteurs de 10 tonnes. Au 2e étage, une aire sera réservée aux véhicules légers.

Une attention particulière dans l'efficacité énergétique sera apportée dans le cadre d'une démarche environnementale exigeante visant une certification BREEAM Excellent. Cela se traduira notamment par l'installation de panneaux solaires. Les utilisateurs seront encouragés à participer à cette démarche en utilisant les 27 bornes de recharge pour véhicules électriques qui seront mises à leur disposition.

Un contrat de promotion immobilière (CPI) avec AXESS a été signé en décembre 2022 pour une livraison prévue mi-2024.