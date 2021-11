Tour Eiffel : l'Inseec reconduit son bail sur le site de Bord'eau Village

(Boursier.com) — La Société de la Tour Eiffel annonce, sur le site de Bord'eau Village, le renouvellement du bail de l'Inseec pour une surface de plus de 7.400 m2 et la prise à bail d'une surface complémentaire de 680 m2. Les deux baux sont signés pour une durée de 12 ans, dont 9 ans fermes.

Ces signatures illustrent l'accompagnement de la Société de la Tour Eiffel dans la stratégie immobilière de ses locataires, sa capacité à adapter ses projets à leurs nouveaux besoins, mais également souligne une fois encore l'attractivité de Bord'eau Village.

Propriétaire depuis fin 2018, la Société de la Tour Eiffel a mené une mutation profonde de ce lieu atypique des quais de Bordeaux, classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui les hangars, qui auparavant servaient de stockage des marchandises, de presque 30.000 m2 créent un ensemble rénové mixant commerces tendances, loisirs et sports, lifestyle, bars et restaurants, sans oublier 9.000 m2 de bureaux et 8.000 m2 d'enseignement.