Tour Eiffel : l'ANR EPRA recule ; le dividende tombe à 75 cts

(Boursier.com) — A périmètre constant et hors vacance provoquée, les revenus locatifs bruts de Société de la Tour Eiffel augmentent de 3,1%, tirés à la hausse par l'indemnité de résiliation anticipée perçue sur le site de Bagneux (-3,3 % retraité de cet élément). Au global, les loyers sont stables à 84,5 millions d'euros (84,7 ME un an plus tôt), en raison des cessions et de la vacance provoquée.

Après prise en compte des autres produits et charges, impôts et résultats des sociétés mises en équivalence, le résultat EPRA (résultat net courant) ressort à 42 ME, soit 1,87 euro par action (après prise en compte du coût des TSDI dans le résultat EPRA par action), ou 1,56 euro en retraitant l'impact de l'indemnité de Bagneux.

En réintégrant l'ensemble des ajustements de retraitements EPRA (dotations, reprises, résultat de cession, variations de valeur des instruments financiers), le résultat net consolidé s'élève à +4 ME (+2,8 ME en 2021).

Le Cash-Flow Courant s'établit pour la période à 30,3 ME soit 1,83 euro par action (1,66 euro en 2021), dont 0,31 euro lié à l'indemnité Bagneux.

L'Actif Net Réévalué EPRA de continuation (NTA) par action évolue de 50,9 euros à 49,1 euros à fin 2022, essentiellement en raison de la distribution du dividende et de l'ajustement de la valeur du Patrimoine.

L'Actif Net Réévalué EPRA de liquidation (NDV) par action bénéficie de la revalorisation des instruments financiers à taux fixe (du fait de la forte hausse des taux en fin d'année) venant limiter la baisse, passant de 53 euros à 51,9 euros.

Dividende

Compte tenu des incertitudes macroéconomiques et des enjeux du portefeuille, le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires un dividende de 0,75 euro. Rappelons qu'au titre de 2021, Société de la Tour Eiffel avait payé à ses actionnaires, le 15 juin 2022, un dividende de 1,5 euro par action, prélevé sur la prime d'émission.

Engagée dans la transformation de son patrimoine

Au terme d'une première année consacrée à la définition, l'adoption d'une nouvelle feuille de route et à l'adaptation de sa structure pour répondre à ses objectifs, le Groupe s'engage, tel qu'annoncé début 2022, vers la transformation de son patrimoine. Cela se traduit par l'identification d'opportunités de cessions d'actifs ne répondant plus aux nouvelles attentes, la reconstitution d'un pipeline de projets de développement, un retour très actif sur le marché de l'investissement et une recherche d'amélioration permanente de la qualité environnementale du patrimoine.

Ces initiatives conjuguées permettront, à 5 ans, de reconstituer les cash-flows en améliorant le taux d'occupation et le taux de marge. Elles se traduiront par une plus grande capacité distributive et le retour à une croissance durable.