Tour Eiffel : Frank Lutz est nommé Directeur Financier

(Boursier.com) — La société de la Tour Eiffel annonce la promotion de Frank Lutz (42 ans) comme Directeur Financier et membre du Comité Exécutif du groupe à compter du 1er juillet.

"La nomination de Frank au poste de Directeur Financier s'inscrit dans la poursuite de la mise en oeuvre de notre organisation au service de notre nouvelle feuille de route stratégique établie avec nos actionnaires. Profondément engagé dans les transformations initiées par la Société de la Tour Eiffel, Frank possède tous les atouts nécessaires à la gestion rigoureuse de notre structure financière. Sa parfaite connaissance des enjeux à la fois internes et externes fait de lui un professionnel compétent dans un contexte d'évolution durable de notre patrimoine et des prochains rendez-vous financiers clés pour la Société. Cette promotion interne est également la démonstration de la qualité du vivier des collaborateurs du groupe et de notre capacité à offrir des progressions méritées", commente Christel Zordan, Directrice Générale de la Société de la Tour Eiffel.