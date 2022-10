Tour Eiffel et Vinci Immobilier lancent le projet Evasyon à Lyon

(Boursier.com) — Société de la Tour Eiffel et Vinci Immobilier ont lancé, au travers d'un Contrat de Promotion Immobilière (CPI), un programme de revalorisation, au coeur du 3ème arrondissement de Lyon (8 rue Dauphiné).

Développé sur plus de 12.500 m2, ce projet vise à créer un nouveau lieu de vie paysager et innovant, réunissant une mixité d'usages : bureaux, logements en coliving et une résidence étudiante.

Cet ensemble sera livré au 3ème trimestre 2024.

Propriété de la Société de La Tour Eiffel depuis 2018, ce site, sur un terrain de 7.600 m2, accueillait initialement un immeuble de bureaux d'une surface de 5.500 m2 dont la démolition vient de s'achever. Le projet développera 5 000 m(2) de bureaux, une résidence étudiante de 86 logements rétrocédée à un bailleur social lyonnais et une résidence de coliving de 146 logements. Cette dernière sera opérée par Bikube, filiale de Vinci Immobilier. Lieu de vie hybride, cette première résidence Bikube en France proposera un mode d'hébergement flexible centré sur la convivialité et les services. Intégrée dans le tissu local et la vie de quartier, elle proposera un espace de coworking et un restaurant-bar ouverts au public. Les appartements, du studio au 3 pièces, seront entièrement équipés et meublés et chaque étage sera doté d'un spacieux espace de coliving composé d'une cuisine et d'un salon partagés. De nombreux services inclus et à la carte seront proposés.