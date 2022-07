Tour Eiffel entame les premières étapes de sa transformation

(Boursier.com) — Tour Eiffel annonce que 97% des loyers ont été collectés sur le S1 2022 à date. 5,8 ME de nouveaux baux signés. La valeur du patrimoine à périmètre constant est stable (+0,1%) à 1,79 MdE.

27 ME de cessions ont été réalisées au service de la transformation du patrimoine. Le LTV reste toujours prudent à 37,9%.

La Trésorerie disponible est de 178 ME. L'ANR EPRA de continuation (NTA) par action est de 49,8 euros.

L'ANR EPRA de liquidation (NDV) par action ressort à 51,8 euros.

Le Résultat net consolidé s'inscrit à ?1,5 ME (vs. ?0,4 ME)

Le Résultat EPRA par action est de 0,5 euro.

Démarrage de la feuille de route

Pour accompagner les évolutions sociétales rapides, la Société de la Tour Eiffel a annoncé en mars 2022 une nouvelle feuille de route visant à l'adaptation de son patrimoine vers de nouvelles typologies d'actifs et au travers d'une diversification géographique dans les grandes métropoles régionales.

Cette évolution de la Société s'appuie sur plusieursleviers que constituent les arbitrages d'immeubles devenus inadaptés aux nouveaux enjeux du Groupe, les développements endogènes identifiés et à venir, l'amélioration des performances environnementales desimmeubles et desinvestissementssur des actifs en adéquation avec leur marché.

Arbitrages d'immeubles inadaptés aux enjeux du Groupe

Malgré le ralentissement constaté sur le marché de l'investissement en général et la situation spécifique des actifs résiduels en vente, souvent situés dans des marchés peu liquides, le Groupe a pu mener à bien la cession de 2 actifs au premier semestre 2022 pour un montant de 27 ME, à des prix en ligne avec les dernières valeurs d'expertise.

En date du 8 juillet 2022, la société a signé une promesse de vente d'un actif de 637 m(2) à Coulommiers (77).

Développements endogènes identifiés et à venir

Comme annoncé, le groupe profite des libérations des sites de Lyon Dauphiné et de Puteaux (précédemment Olympe) pour les redévelopper. C'est ainsi qu'à Lyon, un permis de construire pour le développement d'un immeuble de bureaux de 5.000 m(2) et de coliving de 5.500 m(2) a été déposé puis obtenu (purgé de tout recours) début 2022. L'immeuble de coliving est sécurisé par la signature d'un BEFA de 12 ans avec un opérateur spécialisé. A Puteaux, sur les quais de Seine, le groupe a obtenu l'agrément et déposé un permis de construire pour la construction d'un immeuble de bureaux de 9.700 m(2).

Calendrier

Février?mars 2023 : Résultats annuels 2022 (après bourse)

25 mai 2023 : Assemblée générale

Juin 2023 : Versement du dividende

Juillet 2023 : Résultats semestriels 2023 (après bourse