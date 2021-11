Tour Eiffel : deux prises à bail au sein de l'immeuble K-Bis à Lyon

(Boursier.com) — La Société de la Tour Eiffel annonce la prise à bail de plus de 2.500 m2 de bureaux au sein de son immeuble K-Bis, situé au Carré de Soie, l'un des 4 pôles majeurs de l'agglomération lyonnaise. La Société de la Tour Eiffel annonce ainsi accueillir :

- GFP-CETIM, délégataire de gestion spécialisé dans les Frais médicaux et la Prévoyance, sur plus de 1.100 m2, ainsi que des terrasses et places de parking,

- ABMI, entreprise d'ingéniérie, pour plus de 1.400 m2, également avec des terrasses et places de parking.

L'immeuble K-Bis qui développe 7.600 m2 de bureaux est idéalement situé dans le quartier d'affaires du Carré de Soie et bénéficie ainsi d'un réseau de transport exemplaire grâce à sa liaison directe avec la Gare TGV de Lyon Part-Dieu, l'aéroport Saint-Exupéry et la presqu'île lyonnaise.

Le K-bis est labellisé NF HQER excellent (construction), le plus haut niveau de certification, témoignant de la performance du bâtiment sur les thèmes de l'énergie, de l'environnement, de la santé et du confort. Il a également obtenu le label Effinergie+ pour son impact énergétique maîtrisé et tout récemment il a remporté le Trophée Ciel 2021 dans la catégorie bureaux neufs de la CCI Lyon Métropole Saint Etienne Roanne.