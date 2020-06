Tour Eiffel : décès de Robert Waterland

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Société de la Tour Eiffel annonce, avec une grande émotion et une profonde tristesse , le décès de l'un de ses pères fondateurs, Robert Waterland, survenu dans la nuit du 22 au 23 juin à l'âge de 72 ans.