Tour Eiffel : Bord'eau Village est occupé à 100%

(Boursier.com) — Avec l'ouverture d'Au Vieux Campeur, PierImport, Iris Galerie, Broken Boys et En selle Marcel, le site bordelais situé quai des Chartrons à proximité de la Cité du Vin, affiche désormais un taux d'occupation de 100%. Ces 5 nouvelles enseignes viennent confirmer par leur diversité et leur qualité le positionnement unique, mixte et hybride de la destination.

Rappelons que le site de Bord'eau Village est un ensemble mixte de 29.300 m2, qui se développe sur 800m le long de la Garonne, dans 5 hangars historiques classés par l'Unesco. Il comprend 32 boutiques, 13 restaurants, des bureaux, une école et un atelier de cuisine. Le site est la propriété de Société de la Tour Eiffel qui opère sur différentes classes d'actifs (bureaux, logistique, résidentiel géré, commerces) dans le Grand Paris et dans les grandes métropoles régionales.