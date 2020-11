Tour Eiffel amorce le développement du Parc Eiffel Paris-Saclay

(Boursier.com) — La Société de la Tour Eiffel annonce la livraison, sur le Parc Eiffel Paris-Saclay à Orsay, de 2 immeubles de 7.600 m2 et 6.000 m2 initiés début 2019. Les deux actifs ont chacun fait l'objet de la signature d'un BEFA (Bail en Etat Futur d'Achèvement) par la société IBM et la Communauté Paris-Saclay (CPS). La livraison de cette opération, d'une superficie totale de 13.600 m2 dont 12.960 m2 de bureaux et activités et 700 m2 de restaurant interentreprises, marque l'amorce du développement du Parc Eiffel Paris-Saclay (36.000 m2). Situé au sud du Grand Paris, le parc tire d'ores-et-déjà parti de l'attractivité de ce territoire à fort potentiel : 8ème pôle de recherche mondial, excellence universitaire (Université Paris-Saclay 14ème du classement de Shangaï), connectivité (RER B, gare TGV et à moins de 5 mn à pied de la future station du Grand Paris Express L18).

La Société de la Tour Eiffel a développé un ensemble immobilier adapté aux besoins des locataires, modulable dans le temps, écologiquement responsable et offrant un environnement paysager abondant et harmonieux. Les deux bâtiments visent la certification HQE Excellent et bénéficieront du label Eco Jardin et biosourcé, décerné au Parc Eiffel Paris-Saclay, matérialisant l'engagement quotidien de la foncière en matière de responsabilité environnementale. Ces atouts ont séduit IBM et la Communauté Paris-Saclay dès le lancement de leur construction : La CPS installera son siège regroupant 27 communes, et de son côté, IBM implantera son centre de recherche dédié à l'Intelligence Artificielle.