Tour Eiffel : acquisition d'un ensemble immobilier tertiaire de près de 3 000 m2

(Boursier.com) — La Société de la Tour Eiffel fait l'acquisition, auprès de Pontine Groupe, du 10 Bastille, un ensemble immobilier tertiaire neuf de près de 3.000 m2, idéalement situé dans le 12e arrondissement de Paris sur le Port de l'Arsenal.

Cet immeuble bénéficie d'une double adresse (10, Bd de la Bastille / 249, rue de Bercy) et d'une excellente desserte à proximité immédiate de la Gare de Lyon et de la Place de la Bastille. Cette localisation est reconnue pour son dynamisme et sa forte mixité, mêlant sièges d'entreprises internationales, restaurants, commerces, logements, services, lieux de vie et tourisme.

Le 10 Bastille est entièrement loué dans le cadre d'un bail d'une durée de 9 ans fermes à la société Team To, producteur et studio d'animation indépendant français, pour la télévision et le cinéma.

Cet ensemble immobilier anciennement occupé par l'emblématique centre d'art contemporain "La Maison Rouge" a été entièrement transformé pour répondre aux nouveaux usages et exigences des collaborateurs en matière de confort et de flexibilité. Il bénéficie également de plus de 300 m(2) de terrasses et d'espaces extérieurs. L'ensemble vise la labellisation Breeam very good.

Pontine Groupe a confié la réalisation complète de cette opération de restructuration, extension et changement de destination à sa filiale Active Promotion dans le cadre d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée.