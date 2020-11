Tour Eiffel accélère son recentrage

Tour Eiffel accélère son recentrage









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Société de la Tour Eiffel annonce la vente de la Galerie commerciale Dorian, située dans le centre de Saint-Etienne, à COSEM, centre de santé multidisciplinaire privé français (médecine toute spécialité, chirurgie dentaire et radiologie et laboratoires d'analyses médicales). Avec cette opération, la Société de la Tour Eiffel poursuit son plan de cession d'un montant global de 190 ME annoncé en 2019 et dont la réalisation est largement engagée. La Galerie Dorian, galerie commerciale d'une superficie de 5.160 m2, est composée d'un ensemble de commerces répartis sur deux niveaux (rez-de-chaussée et premier étage). L'actif, acquis par Affine en décembre 2006, situé dans le centre-ville de Saint-Etienne (Loire) avait été identifié comme une ligne non stratégique du portefeuille lors de la fusion avec Société de la Tour Eiffel fin 2018.

Un travail approfondi des équipes de la foncière, en étroite collaboration avec la Ville de Saint-Etienne, avait conduit d'abord à fermer la galerie fin 2019 et à mener en commun une recherche d'acquéreur.

Cette opération s'inscrit dans le déploiement proactif du plan de recentrage des actifs du patrimoine de la foncière sur le Grand Paris et les régions à fort potentiel en France.

La Société de la Tour Eiffel continue ainsi de renforcer ses fondamentaux et de réaffirmer son positionnement 100% bureaux, 80% Grand Paris et 20% en Région.