Tour Eiffel : 4.500 m2 loués sur le Parc Eiffel Nanterre Seine depuis le début 2020

(Boursier.com) — La Société de la Tour Eiffel a signé 4.500 m2 sur le Parc Eiffel Nanterre Seine depuis le début de l'année, avec notamment des baux avec deux sociétés du groupe Vinci pour 3.400 m2 conclus pendant le confinement. Ces signatures confirment l'attractivité du site, la fidélisation des locataires en place, et porte le taux d'occupation du parc à près de 85% , commente le groupe.

Le Parc Eiffel Nanterre Seine est une localisation privilégiée, aux portes de la Défense. Dans le patrimoine de la foncière depuis 3,5 ans, le Parc Eiffel Nanterre Seine dispose d'une position stratégique en bordure de l'A86, son accès direct au tramway 2 (10' de La Défense), il est également desservi par de nombreuses lignes de bus ainsi que par des transports multimodaux (RER A, T2, Transilien L).

Le Parc développe une surface utile de près de 74.000 m2 de bureaux et d'activités, dont 16.000 m2 ont fait l'objet d'une rénovation ou d'un redéveloppement au cours des 3 dernières années ; 92% des bâtiments détiennent la certification Breeam in Use. Une certification Bream RFO est en cours d'obtention.

Par ailleurs, des réserves foncières sont disponibles afin de développer des clés en main ; bureaux/ activités/ entrepôts pouvant apporter une réponse sur mesure aux nouveaux besoins notamment en terme de logistique urbaine.