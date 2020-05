Touax : ventes en hausse de 10,4% à fin mars

(Boursier.com) — Touax fait état d'une hausse des revenus de 10,4% au 1er trimestre 2020.

Les produits des activités du 1er trimestre 2020 s'élèvent à 41,2 ME contre 37,3 ME au 1er trimestre 2019, soit une progression de 10.4%.

Cette performance s'appuie principalement sur la hausse de 14,3% du chiffre d'affaires locatif des matériels en propre et sur les ventes de matériels qui s'établissent à 8 ME, contre 4,1 ME sur le 1er trimestre 2019.