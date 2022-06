Touax : une première émission obligataire verte

(Boursier.com) — Touax poursuit sa route dans les financements verts en tant qu'acteur au service des transports durables. Après le financement de sa division Wagons de fret par un Green Loan, Touax a émis le 28 juin son premier Sustainable Linked Bond d'un montant de 33,3 millions d'euros pour une durée de 5 ans sous un format Euro-PP non subordonné, et non assorti de sûretés.

Cette émission allonge la maturité de la dette corporate en refinançant l'Euro-PP échéance 2025 et diminue le coût financier des ressources du groupe de 0,9 million d'euros par an en permettant le remboursement intégral de ses TSSDI (Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée). Les engagements financiers sont limités au respect annuel de ratios de Loan-to-Value et de couverture des frais financiers par l'Ebitda, bien adaptés à l'activité du groupe. "Le succès de cette opération confirme l'intérêt des investisseurs pour le groupe Touax marqué par sa forte résilience dans un environnement macro-économique incertain et inflationniste, et sa stratégie de loueur opérationnel au service des transports durables", commentent Fabrice et Raphaël Walewski.

Les obligations émises sont cotées sur Euronext Access.