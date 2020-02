Touax : "trop tôt pour déterminer les impacts du coronavirus"

Touax : "trop tôt pour déterminer les impacts du coronavirus"









(Boursier.com) — Le produit des activités de Touax du 4ème trimestre 2019 s'élève à 49,4 millions d'euros contre 40,5 millions d'euros au 4ème trimestre 2018, soit une progression de 22%. Sur l'ensemble de l'exercice 2019, le produit des activités cumulées s'élève ainsi à 169 millions d'euros (164,2 millions d'euros à périmètre et devises constants), en hausse de 6,3% comparé à 2018 à devises et périmètres constants et de +9,4% globalement. Cette bonne performance s'appuie principalement sur la hausse de 11,2% du chiffre d'affaires locatif des matériels en propre (50,2 millions d'euros) et sur les ventes de matériels qui s'établissent à 32,2 millions d'euros (31 millions d'euros à périmètre et taux de change constants), contre 18,7 millions d'euros en 2018, notamment grâce aux opérations de négoce de conteneurs neufs et aux ventes de conteneurs d'occasion.

Le recentrage stratégique sur les trois métiers de la location longue durée de matériels de transport porte ses fruits et l'activité continue de se développer favorablement, juge le groupe. La croissance économique mondiale devrait continuer à soutenir les activités de transport de marchandises et la demande locative en matériels, ajoute Touax. "Il est encore trop tôt pour déterminer les impacts du Coronavirus, bien que les analyses en cours laissent penser à une activité plus faible au premier trimestre 2020 avec un rattrapage sur la seconde moitié de l'année. Les activités de location longue durée sont normalement peu soumises aux fluctuations ponctuelles liées à des crises sanitaires", conclut le groupe.