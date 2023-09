Touax : Solidité de la performance opérationnelle

(Boursier.com) — Les produits retraités des activités du Groupe Touax (à 79,1 millions d'euros, soit +0,9%) et l'EBITDA consolidé (à 28,9 millions d'euros, soit -1,9%) sont globalement stables par rapport à fin juin 2022. Cette performance a été obtenue dans un contexte largement anticipé de normalisation de l'activité Conteneurs après des exercices 2021 et 2022 exceptionnellement favorables pour toute l'industrie.

Le résultat net part du Groupe s'élève à 5,1 millions d'euros au 30 juin 2023, contre 7,6 millions d'euros à fin juin 2022 et 7,5 millions d'euros en année pleine sur 2022. Ce profit intègre un produit exceptionnel net de 2,6 millions d'euros (produit exceptionnel de 3,5 millions d'euros sur le rachat du minoritaire dans l'activité Constructions Modulaires ; provision exceptionnelle de 0,9 million d'euros due à un litige).

Touax SCA a amélioré son profil de dette en allongeant la maturité de ses financements :

Remboursement en juin de l'emprunt Euro-PP de 15,0 millions d'euros échéance juillet 2023 en cash pour 10,0 millions d'euros et pour le solde en réalisant une émission de 5,0 millions d'euros sur la souche Euro-PP sustainable-linked de 2022 échéance juin 2027 ;

Refinancement en juillet de l'emprunt désintermédié de 40,0 millions d'euros auprès d'un fonds de dette à échéance juin 2024 par un emprunt bancaire de même montant à échéance mai 2027, sous la forme de club-deal auprès d'un syndicat de cinq banques.

Ces opérations font suite au remboursement intégral du capital hybride TSSDI intervenu au 1er août 2022 qui avait déjà permis de simplifier la structure de financement et d'optimiser le coût des ressources longues dans un contexte de hausse des taux d'intérêt en zone Euro.

Sur le premier semestre de l'exercice 2023, les produits retraités des activités s'élèvent à 79,1 millions d'euros (78,9 millions d'euros à périmètre et devises constants), en légère progression de 0,9% par rapport à la même période de 2022 (+0,7% à devise et périmètre constants).

L'activité en propriété totalise 73,9 millions d'euros au 30 juin 2023, en hausse de 1,8 million d'euros par rapport à fin juin 2022. Elle a bénéficié de l'évolution favorable du chiffre d'affaires locatif (+0,9 million d'euros). Les taux d'utilisation des Wagons de Fret (89%), des Barges Fluviales (100%) et des Conteneurs (95%) affichent au 30 juin 2023 des niveaux élevés. Les ventes de matériels détenus en propre ont également augmenté de 0,8 million d'euros.

L'activité de gestion est en retrait de 1,0 million d'euros sur le semestre du fait de la diminution des commissions de syndication de 2 millions d'euros. Les commissions de vente de matériels détenus par les investisseurs progressent néanmoins de 0,9 million d'euros et s'expliquent par le niveau plus important de conteneurs d'occasion disponibles à la vente en 2023 dans un marché qui se normalise.

ANALYSE DE LA CONTRIBUTION PAR DIVISION

Les revenus retraités de la division Wagons de Fret s'élèvent à 27,9 millions d'euros au 30 juin 2023, progressant de 1,5 million d'euros.

Cette évolution est imputable à la hausse de 1,9 million d'euros de l'activité locative (+7,7 %). Le taux d'utilisation moyen de la flotte de wagons en propriété est de 88,5 % sur le premier semestre 2023, contre 87 % au premier semestre 2022. L'absence de syndication aux investisseurs sur la première partie de l'exercice explique quant à elle la diminution de 0,3 million d'euros de l'activité de gestion.

Les revenus retraités de la division Barges Fluviales sont en léger retrait de 0,1 million d'euros à fin juin 2023. Les revenus locatifs progressent de 0,4 million d'euros, bénéficiant d'un taux d'utilisation de la flotte à 100 % sur tout le semestre et des derniers investissements réalisés. Les prestations annexes diminuent quant à elles de 0,5 million d'euros : l'activité d'affrètement sur le bassin du Rhin avait été très dynamique sur la même période de 2022.

Les revenus retraités de la division Conteneurs s'élèvent à 35,1 millions d'euros à fin juin 2023, en retrait de 6,2 millions d'euros dans un contexte 2023 de normalisation dans toute la profession après des années 2021 et 2022 exceptionnelles.

Les revenus locatifs progressent néanmoins de 11,2 % sur le semestre (+0,8 million d'euros). L'activité en propriété est ralentie par un moindre dynamisme du marché de négoce de conteneurs neufs, entraînant une baisse des ventes de matériels détenus en propre de 4,6 millions d'euros et des prestations annexes (frais de prise en charge) plus faibles de 1,7 million d'euros.

Avec moins d'opérations réalisées, les commissions de syndication ont également diminué de 1,5 million d'euros. Toutefois, compte tenu du volume plus élevé de conteneurs d'occasion disponibles à la vente, les commissions perçues sur les ventes de matériels détenus par les investisseurs ont progressé de 0,9 million d'euros.

Enfin, les revenus de l'activité Constructions Modulaires présentés dans la ligne " divers " progressent très nettement et s'élèvent à 8,6 millions d'euros (+5,6 millions d'euros sur le semestre). Touax produit et livre de nombreuses commandes enregistrées sur le début d'année, après un point bas observé en 2022 à la sortie de la pandémie.

UNE RENTABILITÉ RÉCURRENTE

L'EBITDA semestriel est en léger repli de 0,6 million d'euros (-1,9%), à 28,9 millions d'euros.

L'EBITDA de la division Wagons de Fret s'élève à 14,9 millions d'euros, en légère baisse de 0,3 million d'euro, suite à la hausse de 1,6 million d'euros des dépenses opérationnelles relatives au cycle des frais de maintenance et de réparation.

La division Barges Fluviales enregistre un EBITDA de 2,5 millions d'euros qui progresse de 0,4 million d'euros (+19%), s'expliquant par la diminution des coûts d'affrètement alors que le chiffre d'affaires locatif a bien performé sur le semestre.

L'EBITDA de la division Conteneurs diminue de 3,7 millions d'euros, affichant 8,8 millions d'euros au 30 juin 2023 en raison de produits d'activités semestriels en retrait (74% de la baisse de 6,2 millions d'euros est imputable à la normalisation des prix de vente de conteneurs). En contrepartie, les coûts des ventes de matériels s'améliorent de 2,7 millions d'euros.

L'activité de Constructions Modulaires voit en revanche son EBITDA progresser de 3,3 millions d'euros, dépassant largement son point mort grâce à la hausse sensible des livraisons de matériels.

Les dotations aux amortissements et provisions du Groupe augmentent de 1,3 million d'euros, du fait de la hausse progressive des investissements réalisés depuis trois ans sur le bilan de Touax. Le Résultat Opérationnel Courant s'établit ainsi à 14,7 millions d'euros, en diminution de 1,8 million d'euros par rapport à fin juin 2022.

Touax enregistre un produit exceptionnel net de 2,6 millions d'euros au premier semestre 2023 lié d'une part à un produit comptable (non cash) de 3,5 millions d'euros relatif au rachat en janvier des parts minoritaires dans l'activité Constructions Modulaires en Afrique, et d'autre part à une provision de 1,0 million de dollars suite à la condamnation aux États-Unis pour un ancien litige de l'ex filiale de Constructions Modulaires dans ce pays.

Le Résultat Financier est de -9,8 millions d'euros contre -6,8 millions d'euros à fin juin 2022. L'augmentation de 3,0 millions d'euros de la charge financière nette est principalement due à un effet plein sur 2023 de la hausse des taux d'intérêt qui s'est accélérée à partir de la fin du premier trimestre 2022, et qui a impacté les divisions Wagons de fret et Conteneurs.

Le Résultat Net part du Groupe s'élève à 5,1 millions d'euros (contre 7,6 millions d'euros au 30 juin 2022), représentant 6,4 % des produits retraités des activités.

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE ÉQUILIBRÉE

Le bon équilibre du bilan de Touax est matérialisé par le ratio de " Loan to Value " en baisse à 57,4 % au 30 juin de l'exercice (contre 59,5 % au 31 décembre 2022 et 56,0 % au 30 juin 2022). L'équilibre de la structure financière est renforcé par les récents refinancements de dettes opérés par la maison-mère Touax SCA, offrant plus de sérénité sur le profil de dette jusqu'à mi-2027.

Les capitaux propres de l'ensemble sont stables, à 153,5 millions d'euros, contre 153,7 millions d'euros à fin décembre 2022. L'affectation du profit semestriel est en effet compensée par des distributions (dividende 2022 et paiement aux commandités) d'un montant total de 1,5 million d'euros, par une variation négative des réserves de 1,5 million d'euros principalement due à des écarts de conversion, et par une diminution de 2,3 millions d'euros des intérêts minoritaires sur l'activité Wagons de fret.

La trésorerie consolidée a diminué de 10,8 millions d'euros par rapport à fin décembre avec l'utilisation en juin de 10,0 millions d'euros pour rembourser une partie de la dette obligataire Euro-PP. Le niveau de cash au bilan au 30 juin 2023 reste confortable, à 45,2 millions d'euros, et intègre un excédent en fonds de roulement temporaire de 11 millions d'euros sur l'activité de gestion Conteneurs.

PERSPECTIVES

Le groupe Touax confirme sa stratégie d'investissements récurrents dans des actifs de qualité loués sur une longue période tout en restant prudent face à la conjoncture des marchés.

Les activités de Touax devraient continuer à bénéficier de la prise de conscience de la nécessité de décarboner l'économie et les transports et du besoin de renouveler les infrastructures.

Touax, qui bénéficie d'une position unique dans les transports durables, s'engage de manière croissante pour le respect de l'environnement et des bonnes pratiques en matière de règles sociales et de gouvernance. La notation extra-financière ESG de Touax (réalisée par EcoVadis) figure parmi les meilleures de son industrie2, et le Groupe capitalise sur cet atout en travaillant sur un plan d'amélioration continue.

L'objectif de Touax est de toujours mieux servir ses clients avec des prestations en lien avec les transports durables. Nos différentes classes d'actifs profitent du développement des infrastructures, de l'e-commerce et de la logistique intermodale, correspondant aux attentes des consommateurs, des industriels, des pouvoirs publics, des prêteurs et des investisseurs.

"Touax confirme la solidité de son modèle d'affaires dans un environnement économique en ralentissement. Les investissements opportuns dans des actifs logistiques de qualité loués à long terme et la mixité des différents segments sur lesquels nous intervenons accroissent la récurrence des revenus. Via deux opérations de refinancement, nous avons aussi allongé la maturité de la dette de Touax SCA jusqu'à mi-2027, nous permettant de développer notre stratégie d'investissement au service des transports durables" ont indiqué Fabrice et Raphaël Walewski, gérants de Touax SCA.

