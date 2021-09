Touax : résultat net part du groupe positif de 2 ME au S1

(Boursier.com) — Touax publie un total des produits retraités des activités du 1er semestre 2021 de 52,5 millions d'euros (54,2 millions d'euros à devises et périmètre constants), contre 51,2 millions d'euros à la même période en 2020, en hausse de +2,4%. Les activités en propriété progressent de 2,9 millions d'euros avec une augmentation des ventes de matériels détenus en propre, notamment dans l'activité constructions modulaires.

L'activité de gestion diminue de 1,6 million d'euros avec une baisse des commissions de vente sur matériels détenus par les investisseurs, liée à la saisonnalité relative de ces ventes et à la pénurie de conteneurs disponibles dans un contexte de forte reprise des échanges internationaux depuis un an.

L'EBITDA du groupe Touax s'établit à 21,3 millions d'euros au 30 juin 2021, en légère baisse (-1,2 million d'euros) comparé au 1er semestre 2020. La baisse des syndications et des commissions de ventes dans les activités Wagons de Fret et Conteneurs est partiellement compensée par la hausse des ventes en propre de l'activité Constructions Modulaires. Il est à noter par ailleurs une hausse ponctuelle des dépenses opérationnelles dans l'activité wagons avec plus de réparation et de révision pour anticiper la relocation des matériels.

Il en ressort un Résultat net part du Groupe du 1er semestre 2021 positif à 2 millions d'euros (contre 2,5 millions d'euros un an plus tôt).

STRUCTURE FINANCIERE

Le bilan présente un total de 480 millions d'euros au 30 juin 2021, contre 474 millions d'euros au 31 décembre 2020.

Comme prévu et suite à l'augmentation de capital de 81,9 millions d'euros réalisée par Touax Rail au 30 septembre 2020, le groupe continue son programme d'investissements. Les actifs tangibles (actifs non courants hors goodwill + stocks) s'élèvent à 390 millions d'euros contre 364 millions d'euros au 31 décembre 2020.

Dans ce contexte d'investissements, la dette brute nominale augmente à 269 millions d'euros comparée à 252 millions d'euros au 31 décembre 2020, et l'endettement net du Groupe ressort à 227 millions d'euros contre 190 millions d'euros à fin 2020.

Au 30 juin 2021, le ratio prêt/valeur (Loan to Value) du Groupe s'élève à 57% contre 54% à fin décembre 2020. Cette légère hausse s'explique par la part accrue des investissements en matériels neufs sur le semestre (division Wagons de fret notamment), qui est par nature davantage financée par les prêteurs en termes de quotité de financement.

Les capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société-mère du Groupe progressent sur le semestre, à 93,7 millions d'euros contre 92,3 millions d'euros au 31 décembre 2020.

PERSPECTIVES

"Touax poursuit sa stratégie d'investissement en propriété et en gestion dans tous ses métiers, avec un important carnet de commandes de matériels s'élevant à 77,6 millions d'euros au 30 juin 2021. Les perspectives sont favorables avec une hausse progressive attendue des produits retraités des activités.

Nos trois métiers de location longue durée de matériels au service des transports durables respectueux de l'environnement continuent de se montrer résilients et porteurs.

D'un point de vue structurel et à moyen/long terme le développement de l'e-commerce, qui favorise la logistique, les politiques environnementales, dont le "Green Deal" européen, les différents plans de relance annoncés par les gouvernements sur les infrastructures et la tendance à l'externalisation, qui favorise la location, devraient continuer de soutenir les investissements dans nos trois classes d'actifs" commente le groupe.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

22 septembre 2021 : Webcast SFAF de présentation des comptes semestriels 2021

24 septembre 2021 : Webcast de présentation des comptes semestriels 2021 (en anglais)

15 novembre 2021 : Produits des activités du 3ème trimestre 2021.