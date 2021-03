Touax renoue avec la profitabilité en 2020

Touax renoue avec la profitabilité en 2020









Crédit photo © Touax

(Boursier.com) — Sur l'ensemble de l'exercice 2020, le produit des activités cumulées de Touax s'élève à 163,4 millions d'euros (166 ME à périmètre et devises constants), en légère baisse de -3,3% comparée à 2019.

L'Ebitda atteint 46,8 ME en progression de +27%. Le résultat opérationnel ressort à 23,2 ME, +53% par rapport à 2019.

Touax renoue avec la profitabilité en 2020 avec un résultat net part du Groupe de +5,9 ME, et constate une progression de l'ensemble de ses indicateurs de performance opérationnelle, accompagnée de la poursuite des investissements.

Les taux d'utilisation à fin décembre 2020 des Wagons de Fret (83,6%), des Conteneurs (99,4%) et des Barges Fluviales (92%) sont à un niveau élevé en dépit de la crise sanitaire. L'augmentation de capital de Touax Rail (81,9 ME) avec l'arrivée de DIF Core Infrastructure Fund II géré par DIF Capital Partners renforce les fonds propres du Groupe et de sa division Wagons. Le rachat de 24,2 ME de TSSDI en novembre 2020 permet d'optimiser le coût des ressources financières à long terme. Les refinancements d'actifs de la division Conteneurs (75 M$) et de la division Rail (180 ME) allongent significativement la maturité des dettes financières et attestent de la confiance de la communauté financière en soutenant la stratégie de croissance du Groupe.

La valeur nette comptable par action s'élève à 9,46 euros. Sur la base de la valeur de marché de nos actifs, la valeur de l'actif net réévalué par action s'élève à 14,24 euros.

Le bilan affiche un total de 474 ME au 31 décembre 2020 (447 ME au 31 décembre 2019). Les actifs tangibles s'élèvent à 364 ME. Les immobilisations corporelles s'élèvent à 308 ME (297 ME à décembre 2019), principalement grâce aux investissements au sein des divisions Wagons de Fret et Conteneurs. Les flux opérationnels de trésorerie s'établissent à -1,2 ME du fait de nombreuses acquisitions de matériels pour 31,5 ME (pour mémoire les investissements sont classés en flux opérationnels pour les loueurs opérationnels d'actifs). La dette brute est de 252 ME, dont 68% sans recours. L'endettement net du Groupe ressort à 190 ME. Le ratio de "Loan to Value" reste stable à 54%.

Perspectives

Fabrice et Raphaël Walewski, gérants de Touax SCA indiquent : La stratégie de recentrage du Groupe Touax sur ses 3 métiers de location longue durée de matériels au service des transports durables, porte ses fruits en 2020. Malgré l'environnement extraordinaire lié à la pandémie Covid-19, le Groupe a démontré une forte résilience dans toutes ses activités permettant une progression de ses résultats .

Les résultats 2020 confirment la pertinence de la stratégie de recentrage menée par le Groupe Touax sur ses trois métiers de location longue durée de matériels au service des transports durables.

A court terme, le Groupe reste prudent au regard du contexte exceptionnel COVID, mais se montre confiant pour les années à venir, notamment dans un contexte de "Green Deal" européen, avec différents plans de relance annoncés par les gouvernements sur les infrastructures et une tendance à l'externalisation, qui devraient continuer de soutenir les investissements dans nos classes d'actifs. L'Europe a déclaré que 2021 serait l'année du Rail avec un objectif de part de marché de 30% du transport de marchandises européen en 2030. Touax s'associe à cette ambition et continuera à soutenir et promouvoir le développement des transports ferroviaires, intermodaux et fluviaux sur les 5 continents.